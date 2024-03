Bergomi si interroga sul Milan: «Non riesco a capire perchè fanno questa cosa». Le sue dichiarazioni a Sky

Intervenuto durante il programma Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha commentato così la situazione in casa rossonera. Le sue dichiarazioni.

BERGOMI – «Il Milan ha fatto degli investimenti importanti. La squadra è forte secondo me. Mancava qualcosa a destra ed hanno preso Pulisic, a centrocampo l’hanno rinforzato. Magari non ha l’equilibrio che aveva negli anni scorsi, i Tonali, i Kessiè, sono arrivati giocatori diversi, ha avuto anche tanati infortuni dietro, l’unica cosa che non riesco bene a capire è che il Milan appaia in alcuni momenti mentre in alti scompare, diventando completamente un’altra squadra»