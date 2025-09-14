Connect with us

Bergomi stupisce sul Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole a Sky non sono passate inosservate

Allegri a Milan Tv: «Grande partita di Saelemaekers e Loftus-Cheek. Su Modric posso dire solo questa cosa»

Conferenza stampa Allegri: «Modric un campione, preferisco la vittoria del Milan a quella della Juve. Fabbri al VAR...»

Modric a DAZN: «Abbiamo vinto e giocato di squadra. I miei 40 anni? Meglio non ricordarmelo perchè...»

Italiano a DAZN: «Potevamo creare più pericoli e fare meglio, quest'aspetto del Milan che avevo in mente è stato confermato»

Bergomi stupisce sul Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole a Sky non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie

Prima del fischio d’inizio di MilanBologna, l’ex capitano dell’Inter e attuale opinionista di Sky Sport, Giuseppe Bergomi, ha espresso il suo punto di vista sulla formazione del Milan, sottolineando come le assenze non sembrino rappresentare un problema insormontabile per l’allenatore Massimiliano Allegri.

Secondo Bergomi, la filosofia di Allegri si sposa perfettamente con l’attuale situazione della rosa, nonostante le assenze di giocatori chiave. “Le assenze condizionano ma non disturbano tanto Allegri: a lui piace giocare con tanti centrocampisti offensivi”, ha affermato. Questa analisi tattica evidenzia un aspetto fondamentale del gioco del tecnico livornese, che predilige avere a disposizione una vasta scelta di soluzioni a centrocampo per supportare l’attacco.

La formazione schierata, un 3-5-1-1, è un chiaro esempio di questa predilezione. Bergomi ha spiegato che in questo schema, giocatori come Rabiot e Loftus-Cheek avranno il compito di alternarsi nel supportare la prima punta, Santi Gimenez. Questo movimento continuo e la capacità di inserirsi in area di rigore rendono il Milan un avversario difficile da marcare. La duttilità del centrocampo permette infatti di creare superiorità numerica e di sorprendere le difese avversarie.

L’ex calciatore ha mostrato grande ottimismo per il match, concludendo con una previsione incoraggiante: “Le soluzioni per incidere il Milan le ha. Vedremo una bella gara”. Le parole di Bergomi non sono solo un’analisi tecnica, ma anche una conferma della fiducia nel progetto rossonero e nella capacità di Allegri di adattare la squadra a ogni evenienza, sfruttando al meglio le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione.

