Bergomi: «Il Milan ha uno spirito di squadra incredibile, vi dico cosa penso»

Beppe Bergomi ha rilasciato un breve commento nel post partita di Atalanta Milan, ecco le parole dell’ex nerazzurro:

«Il Milan ha uno spirito di squadra incredibile, penso che sia la squadra in Italia con più giocatori che creano superiorità numerica e saltano l’uomo. Affrontare oggi il Milan è difficile per chiunque, anche a livello europeo. Col Liverpool era al rientro in Champions dopo tanti anni e con l’Atletico ci sono state delle decisioni arbitrali, ma secondo me i rossoneri possono fare bene anche lì».