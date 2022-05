Bergomi: ««Il Milan è in un flusso positivo, lo capisci e lo avvertono anche loro». Le parole del giornalista

Beppe Bergomi ha parlato così dell’ultima vittoria del Milan ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan è in un flusso positivo, lo capisci e lo avvertono anche loro. Capisci che hanno quell’obiettivo davanti e fanno di tutto per raggiungerlo. I ragazzi stanno lavorando bene anche in allenamento, c’è un bell’ambiente e si avverte tantissimo»