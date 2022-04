Bergomi: «Il gol di Tonali alla Lazio ha tolto qualcosa all’Inter». Le parole dell’ex nerazzurro

Quello di Tonali è stato definito da Bergomi il gol scudetto. Tant’è che dal potenziale +1 – con una partita da giocare – i nerazzurri si soni ritrovati sul -2 con il calendario ricompattato dopo lo scivolone a Bologna. Che la vittoria del Milan in rimonta a Roma abbia cambiato le dinamiche psicologiche della corsa scudetto? Ne è convinto anche Beppe Bergomi.

«Il Milan anche dopo una sconfitta o una prestazione negativa ha sempre reagito molto bene, mentre sia Inter che Napoli da quel punto di vista hanno avuto segnali negativi. Nessuno mi toglie dalla testa che il gol di Tonali fatto alla Lazio al 92’ ha tolto qualcosa all’Inter. Contro il Bologna ha sbloccato la partita, poi dopo l’1-1 non ha avuto più le certezze per fare un certo tipo di gara. Sembrava tornata indietro a prima della Juve, quando faceva difficoltà ad attaccare una difesa schierata. Ricordiamo sempre che l’Inter ha determinati giocatori, se trova squadre chiuse, a parte di Perisic, non ha altri giocatori bravi nell’uno contro uno. Per questo fa un po’ più di fatica».