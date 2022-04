Berardi non convocato dal Sassuolo: il motivo per cui l’attaccante neroverde non ci sarà con la Lazio

essio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha diramato i convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Lazio.

Assenti Pedro Obiang e Filippo Romagna ma anche Filip Djuricic. Out anche il terzo portiere Giacomo Satalino. Assente anche l’obiettivo di mercato del Milan Domenico Berardi (sta smaltendo un fastidio al ginocchio e quindi il club ha scelto di non rischiarlo) e non ci sarà anche Maxime Lopez (sindrome influenzale).