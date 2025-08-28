Bennacer Milan, non tramonta quella clamorosa suggestione! Cessione last minute? Ultime

Bennacer Milan, resta viva la suggestione di una possibile cessione last minute alla Juventus: tutti i dettagli sull’algerino

Il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, e con l’esperienza di Tare come Direttore Sportivo, si prepara a vivere un finale di mercato con la possibilità di una clamorosa sorpresa: la cessione del centrocampista algerino Ismael Bennacer. Negli ultimissimi giorni di questa sessione di trasferimenti, il nome dell’ex Empoli è diventato uno dei più caldi e i riflettori sono puntati sulla Juventus, che potrebbe sferrare l’assalto decisivo per portarlo a Torino.

La Juventus e il forte interesse per Bennacer

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Juventus sta valutando in maniera seria e approfondita il profilo di Bennacer. L’interesse per il giocatore non è casuale: il nuovo tecnico bianconero Igor Tudor, reduce dalla convincente vittoria all’esordio in campionato contro il Parma, lo considera un giocatore ideale per il proprio schema tattico. Tudor, infatti, vuole aggiungere qualità e geometrie al centrocampo della sua squadra e vede in Bennacer il partner perfetto per Manuel Locatelli in cabina di regia. L’apprezzamento dell’allenatore croato per l’algerino è emerso già nei giorni scorsi, a testimonianza di come il giocatore si inserisca perfettamente nella sua idea di calcio, basata sull’intensità e sulla costruzione dal basso. L’acquisto di un giocatore con le caratteristiche di Bennacer permetterebbe alla Juventus di alzare il livello tecnico e tattico della squadra, fornendo a Tudor un’alternativa di spessore in un reparto che necessita di nuove risorse.

Le sfide economiche e la posizione del Milan

Nonostante l’interesse della Juventus sia forte, l’operazione si preannuncia complessa. Il Milan, che ha recentemente affidato la direzione tecnica a Massimiliano Allegri e il ruolo di Direttore Sportivo a Tare, non si opporrebbe a una sua cessione, ma solo a determinate condizioni. Le ragioni sono prevalentemente legate al bilancio, e la società rossonera è alla ricerca di una formula sostenibile che possa accontentare entrambe le parti, senza sbilanciare le proprie finanze. Al momento, la richiesta economica non è ancora stata fissata in maniera definitiva.

Dall’altra parte, la Juventus deve muoversi con grande cautela a causa dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. La priorità del club bianconero è mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, e operazioni troppo onerose rischiano di essere posticipate. Tuttavia, il fascino di un colpo come Bennacer rimane forte, dato che aggiungerebbe un profilo di spessore tecnico ed esperienza internazionale a una rosa che cerca alternative affidabili a centrocampo. Le prossime ore saranno decisive per capire se i due club riusciranno a trovare un accordo che rispetti le rispettive esigenze finanziarie.

Lo scenario del Bologna e il futuro incerto

Oltre alla Juventus, non bisogna sottovalutare l’interesse del Bologna, che ha da tempo manifestato la propria intenzione di acquisire il giocatore. Tuttavia, il rallentamento della trattativa da parte degli emiliani potrebbe aver aperto uno spiraglio per i bianconeri, che potrebbero approfittare della situazione per inserirsi in maniera più decisa. Il Bologna, pur avendo confermato il proprio interesse, non ha ancora affondato il colpo, lasciando di fatto il tempo necessario alla Juventus per riflettere e agire.

Insomma, la situazione rimane fluida e in continua evoluzione. Il futuro di Bennacer potrebbe essere lontano da Milano e il suo nome è uno di quelli che potrebbe animare gli ultimi giorni di mercato. Molto dipenderà dalle mosse della Juventus e dalle eventuali aperture del Milan e del suo nuovo DS, Tare. L’affare Bennacer alla Juventus è un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede e da qui a lunedì tutto può succedere. L’attesa è altissima tra i tifosi di entrambe le squadre, curiosi di scoprire quale sarà la sorpresa di questo finale di mercato.