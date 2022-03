Ascolta la versione audio dell'articolo

Bennacer a Mediaset: «Grandissima motivazione. Ultimo derby? Altra gara». Le parole del centrocampista del Milan

Ismael Bennacer ha parlato a Mediaset prima di Milan-Inter.

Le sue parole: «Grande grande motivazione, la differenza la fa la qualità e l’aggressività che ci metti in queste partite. Ultimo derby? Per noi quella appartiene al passato, oggi sarà un’altra partita e daremo il massimo per vincerla».