Bennacer cambia agente, il Milan ha un chiaro obiettivo: sul suo futuro

Bennacer ha deciso di cambiare il proprio agente. Il centrocampista algerino ha il futuro già segnato da ormai diverso tempo

Il futuro di Ismaël Bennacer al Milan si tinge di nuove incertezze. Il centrocampista algerino ha deciso di cambiare agente, affidandosi ora alla KDS, un movimento che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, potrebbe essere un chiaro segnale in vista di un addio. Il Diavolo, infatti, non lo considera più parte integrante dei propri piani e sta lavorando attivamente per trovare una sistemazione al giocatore, il cui contratto scade nel 2027.

Bennacer: Dalle Gerarchie ai Margini del Progetto Rossonero

Ismaël Bennacer, centrocampista algerino riconosciuto per la sua grinta, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni, è stato per diverse stagioni un pilastro del centrocampo del Milan. La sua dinamicità e la sua abilità nel dettare i ritmi di gioco lo avevano reso un elemento prezioso per i rossoneri. Tuttavia, negli ultimi tempi, complici anche alcuni infortuni e l’evoluzione tattica della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri, il suo spazio e il suo ruolo sembrano essersi ridotti.

La decisione di affidarsi a una nuova agenzia, la KDS, è un passo significativo nel mondo del calcio e spesso preannuncia un cambiamento di scenario. I calciatori che cambiano procuratore sono spesso alla ricerca di nuove opportunità o di un interlocutore più efficace per negoziare un trasferimento. Nel caso di Bennacer, questa mossa sembra confermare le indiscrezioni di mercato che lo vedono lontano da Milano.

Il Milan Lavora alla Cessione: Contratto Fino al 2027

La volontà del Milan di cedere Bennacer è chiara. Il club di Via Aldo Rossi sta lavorando per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, liberando un ingaggio importante e monetizzando un giocatore che non rientra più appieno nei piani tecnici. Nonostante il contratto del centrocampista scada solo nel 2027, la dirigenza dei lombardi preferisce anticipare i tempi per evitare di ritrovarsi con un asset svalutato o, peggio, con un giocatore scontento in rosa.

Il mercato per i centrocampisti è sempre molto attivo, e un profilo come quello di Bennacer, nonostante un periodo non brillantissimo, può ancora attirare l’interesse di diversi club europei, specialmente quelli alla ricerca di un mediano con esperienza e qualità. La scelta della KDS come nuova agenzia potrebbe indicare un’apertura verso mercati specifici o una strategia mirata per massimizzare il valore del cartellino.

Per i sette volte Campioni d’Europa, una cessione di Bennacer permetterebbe di reinvestire il ricavato su altri obiettivi primari, come un terzino destro o un attaccante, ruoli per i quali il Diavolo è ancora attivamente alla ricerca di rinforzi. La situazione è in evoluzione, ma il cambio di agente di Bennacer è un segnale forte: il suo futuro potrebbe essere lontano da San Siro.