Bennacer Milan, piovono importanti conferme! Tentativo concreto in Serie A, c’è un solo ostacolo da superare

Bennacer Milan, arrivano importanti conferme sul tentativo della Fiorentina dell’ex tecnico rossonero Pioli: tutti gli aggiornamenti

Le voci di mercato Milan si fanno sempre più insistenti intorno a Ismael Bennacer, centrocampista algerino del Milan, il cui futuro sembra lontano da Milano. Con Stefano Pioli, suo ex tecnico rossonero, ora sulla panchina della Fiorentina, l’interesse per il mediano è tornato prepotente. Tuttavia, come riportato da Gazzetta.it, ci sono diverse complicazioni che potrebbero ostacolare il trasferimento a Firenze, aprendo scenari inaspettati, inclusa una possibile avventura in Arabia Saudita.

L’interesse della Fiorentina per Bennacer è palpabile e nasce dalla forte stima che Pioli nutre per il giocatore. Il tecnico emiliano, che ha avuto modo di lavorare con Bennacer al Milan, ne apprezza le qualità tecniche, la visione di gioco e la grinta in mezzo al campo, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con il suo modulo tattico. Bennacer, dal canto suo, potrebbe ritrovare in Pioli un allenatore che lo conosce bene e che saprebbe valorizzarlo al meglio. Nonostante l’evidente affinità, l’ostacolo principale per il club viola è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, che attualmente ammonta a 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra considerevole per le casse della Fiorentina, che difficilmente riuscirebbe a coprire tale somma senza un significativo sacrificio finanziario o una riorganizzazione delle proprie priorità economiche. Questo rende la trattativa complessa e richiederà, eventualmente, un’apertura al ribasso da parte del giocatore o una formula innovativa da parte della società gigliata.

Non solo la Fiorentina. Anche il Marsiglia non ha mai mollato la presa su Bennacer, dimostrando un interesse costante nel corso delle ultime sessioni di mercato. Il club francese vedrebbe in lui un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo, in grado di innalzare il livello tecnico e tattico della squadra. Tuttavia, anche in questo caso, le trattative si sono scontrate con le richieste economiche del Milan. Il Marsiglia ha infatti reputato troppo elevato il riscatto fissato a 12 milioni di euro, una somma che evidentemente non rientrava nei loro parametri di spesa per un’acquisizione definitiva. Questo dimostra come il Milan valuti ancora Bennacer come un asset importante, nonostante le voci di una sua possibile partenza.

A complicare ulteriormente il quadro, e ad aggiungere un pizzico di incertezza al futuro di Bennacer, vi è l’eventualità di una proposta dall’Arabia Saudita. È noto che il campionato saudita, grazie agli ingenti investimenti, sta attirando sempre più talenti dal calcio europeo, offrendo contratti faraonici. Ismael Bennacer non sarebbe indifferente a una tale possibilità, considerando che un trasferimento in Medio Oriente potrebbe garantirgli un ingaggio significativamente più alto rispetto a quanto potrebbe offrirgli qualsiasi club europeo in questo momento. Tuttavia, come sottolineato da Gazzetta.it, una proposta concreta dall’Arabia non si è ancora materializzata. Questo significa che, al momento, la pista araba rimane un’ipotesi, ma non una certezza, lasciando aperte tutte le altre possibilità.

In sintesi, il futuro di Ismael Bennacer si presenta incerto e ricco di sfide. Tra l’interesse della Fiorentina di Pioli frenato dall’ingaggio elevato, la persistenza del Marsiglia bloccata dalle richieste del Milan e l’ombra sempre più concreta dell’Arabia Saudita, il centrocampista algerino si trova di fronte a un bivio importante per la sua carriera. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà la sua avventura calcistica. Sarà interessante vedere se la Fiorentina riuscirà a superare l’ostacolo economico, se il Marsiglia rivedrà le sue posizioni o se una ricca offerta dall’Arabia farà definitivamente pendere l’ago della bilancia. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa avvincente vicenda di mercato, che promette ancora molti colpi di scena.