Bennacer Milan, la decisione del centrocampista cambia tutto! Svolta completamente inattesa

Bennacer Milan, arriva la decisione del centrocampista algerino: l’ex Empoli ha cambiato procuratore. Cessione più vicina?

L’indiscrezione lanciata dal noto giornalista di mercato Nicolò Schira ha scosso l’ambiente milanista: Ismael Bennacer, pilastro del centrocampo rossonero per diverse stagioni, ha deciso di cambiare agente. Una mossa che, secondo Schira, non è casuale ma sintomo di un futuro lontano dal calciomercato Milan. Bennacer, infatti, sarebbe fuori dai piani della società rossonera, che starebbe attivamente lavorando per una sua cessione.

Il passaggio di Bennacer all’agenzia KDS segna un punto di svolta nella sua carriera. Spesso un cambio di procuratore è il preludio a importanti decisioni di mercato e la situazione dell’algerino sembra confermare questa tendenza. Il suo contratto con il Milan scade nel 2027, con un ingaggio da 4,2 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo rende un asset importante ma anche un peso sul bilancio in caso di mancato utilizzo.

Il Ruolo di Tare e Allegri nel Nuovo Milan

L’eventuale partenza di Bennacer si inserirebbe in un contesto di profondo rinnovamento in casa Milan. Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, la strategia del club sembra orientata verso una ridefinizione della rosa. Tare, noto per la sua abilità nello scovare talenti e nel gestire operazioni complesse, avrà il compito di ottimizzare le risorse e di costruire una squadra in linea con le richieste del nuovo tecnico.

Allegri, dal canto suo, torna al Milan con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo sistema di gioco e le sue preferenze tattiche potrebbero non prevedere Bennacer come titolare inamovibile. In un centrocampo che si preannuncia essere uno dei reparti chiave su cui Allegri interverrà, la cessione di Bennacer potrebbe liberare risorse finanziarie per investire su profili più adatti al nuovo progetto tecnico. Il Milan si trova quindi di fronte a una delicata fase di transizione, dove ogni decisione di mercato sarà attentamente ponderata.

Le Ragioni Dietro la Possibile Cessione e le Prossime Mosse di Mercato

Le motivazioni dietro la scelta del Milan di cedere Bennacer potrebbero essere molteplici. Nonostante le sue indubbie qualità tecniche e la sua visione di gioco, il centrocampista algerino ha sofferto di alcuni problemi fisici nell’ultima stagione, che ne hanno limitato la continuità. Inoltre, la sua valutazione di mercato potrebbe rappresentare un’opportunità per il Milan di generare una plusvalenza significativa, da reinvestire su altri obiettivi.

Il mercato estivo sarà cruciale per il Milan. La cessione di Bennacer, se dovesse concretizzarsi, aprirebbe uno slot importante a centrocampo, permettendo a Tare di cercare un sostituto con caratteristiche diverse, magari più in linea con le idee di Allegri. I tifosi rossoneri sono in attesa di capire quali saranno le prossime mosse del club e come si evolverà la situazione di Ismael Bennacer, un giocatore che ha comunque lasciato il segno nel cuore di molti, ma il cui futuro appare ora sempre più incerto al di là delle mura di San Siro. La fonte di queste importanti rivelazioni è, come sempre, il sempre ben informato Nicolò Schira.