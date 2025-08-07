Connect with us

Bennacer

Bennacer Milan, il Besiktas fa sul serio per lui: c’è un aspetto che non convince di quest’operazione. Le ultimissime sui rossoneri

L’enigma legato al futuro di Ismael Bennacer si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver rifiutato le allettanti offerte provenienti dall’Arabia Saudita, il centrocampista algerino, ormai fuori dai piani tecnici di Max Allegri, ha attirato l’attenzione del Besiktas. Il club turco si è inserito nella corsa per il giocatore, manifestando un interesse concreto che potrebbe sbloccare una situazione di stallo che perdura da diverse settimane.

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa non è priva di ostacoli. Il principale nodo da sciogliere riguarda la formula del trasferimento. Il Milan, infatti, ha le idee chiare: dopo il prestito della scorsa stagione, il club rossonero vorrebbe cedere Bennacer a titolo definitivo. L’obiettivo è monetizzare la sua cessione per liberare risorse economiche e un posto in rosa, da reinvestire prontamente sul mercato.

Il Besiktas, d’altro canto, potrebbe preferire una soluzione meno onerosa, magari un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan non sembra intenzionato a fare passi indietro. La fermezza del Diavolosulla richiesta di un’acquisizione a titolo definitivo è un segnale che il club vuole chiudere definitivamente il capitolo Bennacer, senza lasciare porte aperte per un eventuale ritorno in futuro. La palla passa ora al Besiktas, che dovrà decidere se accontentare le richieste del Milan e affondare il colpo per un giocatore di indubbio talento, ma la cui situazione al momento è tutt’altro che semplice da risolvere.

