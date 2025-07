Bennacer sempre più lontano! Offerta dall’Arabia: il Milan ci pensa. Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il futuro di Ismael Bennacer è sempre più lontano dal Milan. Escluso dal raduno e dalla tournée tra Asia e Oceania, il centrocampista algerino è attivamente in cerca di una nuova avventura. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al-Ittihad, club saudita, sta facendo sul serio per Bennacer, avendo presentato al Milan un’offerta da 10 milioni di euro per il cartellino dell’ex Empoli. La trattativa con gli arabi sembra ben avviata, ma attenzione all’inserimento del Marsiglia, che starebbe valutando un clamoroso ritorno in Francia del giocatore.

Ismael Bennacer, classe 1997, è un centrocampista centrale noto per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua abilità nel far ripartire l’azione. Elemento chiave nel centrocampo del Diavolo in passato, la sua esclusione dai piani del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare lo ha spinto verso la cessione. La sua tecnica e la sua grinta lo rendono un profilo appetibile per diversi club.

Le Dinamiche del Mercato: Arabia Saudita vs Ritorno in Francia

L’offerta dell’Al-Ittihad rappresenta una concreta possibilità per il Milan di monetizzare la cessione di Bennacer. Il club saudita, noto per i suoi investimenti significativi sul mercato, è determinato ad assicurarsi il centrocampista algerino, con una trattativa che, al momento, sembra procedere spedita.

Tuttavia, il Marsiglia potrebbe rovinare i piani dell’Al-Ittihad. Il club francese, dove Bennacer ha già militato nelle giovanili, starebbe valutando un suo ritorno a condizioni decisamente più favorevoli rispetto all’accordo che aveva quasi portato il giocatore in rossonero lo scorso gennaio. Questo potrebbe significare una proposta di prestito o un’offerta economica più vantaggiosa per il giocatore stesso, o semplicemente la sua preferenza a tornare in un campionato già conosciuto.

La situazione è in rapida evoluzione, e il Milan, sotto la direzione di Tare e la guida tecnica di Allegri, dovrà valutare attentamente quale sia la soluzione più vantaggiosa. La cessione di Bennacer, infatti, permetterà al club meneghino di liberare risorse importanti per ulteriori investimenti sul mercato, in linea con la strategia di rinnovamento della rosa. I prossimi giorni saranno decisivi per capire dove il talentuoso centrocampista algerino proseguirà la sua carriera.