Bennacer Marsiglia, i francesi si fanno avanti: De Zerbi lo rivuole ma la formula non convince il Milan

Bennacer Marsiglia, i francesi chiedono di nuovo l’algerino ma il Milan vuole garanzie sulla cessione

Il Milan continua a sfoltire la rosa e, tra i giocatori in uscita, il nome di Ismaël Bennacer sta tornando prepotentemente al centro del mercato. L’ex centrocampista rossonero, che ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito all’Olympique Marsiglia, è nuovamente nel mirino del club francese. Il tecnico del Marsiglia, Roberto De Zerbi, dopo la recente sconfitta contro il Rennes, ha espresso la necessità di nuovi rinforzi e la pista che porta all’algerino potrebbe diventare molto calda nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse del Marsiglia per Bennacer è concreto e motivato dalle prestazioni positive del giocatore nella sua precedente esperienza in Francia. Nonostante il poco tempo a disposizione, l’algerino si è ritagliato il suo spazio, totalizzando 12 presenze in Ligue 1, di cui 8 da titolare, per un totale di 650 minuti giocati. Sebbene non abbia segnato, la sua presenza in campo ha offerto un contributo significativo alla squadra di De Zerbi.

Tuttavia, c’è un nodo cruciale da sciogliere per far sì che il trasferimento si concretizzi: la formula dell’operazione. Il Milan, guidato dal nuovo DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha messo Bennacer ai margini del progetto e intende cederlo a titolo definitivo. Il club rossonero, infatti, vuole monetizzare per reinvestire in altri acquisti e preferisce non avallare un altro prestito. Dall’altra parte, il Marsiglia di De Zerbi punta proprio a un’altra operazione a titolo temporaneo, magari con un diritto di riscatto, per non appesantire il bilancio.

La situazione è dunque in una fase di stallo. Il Milan vuole vendere, il Marsiglia vuole prendere in prestito, e la distanza tra le due parti sembra ancora significativa. Il lavoro di Igli Tare sarà fondamentale per cercare una quadra che possa soddisfare entrambe le società. Il futuro di Bennacer si deciderà nelle prossime ore, con il club francese che spera di convincere il Milan a cambiare idea. Nel frattempo, i numeri dell’algerino nella scorsa stagione con l’OM parlano chiaro: 12 presenze in Ligue 1, 8 da titolare, 650′ in campo, 0 gol e 2 ammonizioni. Cifre che indicano un impiego costante e che confermano il suo ruolo nel progetto di De Zerbi.