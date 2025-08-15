Connect with us

Bennacer in uscita, nessuna offerta per il Milan: si attendono mosse dall'Arabia. Le ultime

Calciomercato, l'ex Milan va all'estero: pronto a dire sì a una squadra greca

Leoni, rimpianto per il Milan e la Serie A: la rivelazione di Fabrizio Romano

Musah, in uscita dal Milan: il Napoli c'è ancora? Le ultime sul centrocampista

Allegri cerca un ultimo tassello, per completare il suo Milan: Tare ha un grande obiettivo

41 minuti ago

Bennacer

Bennacer lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato, ma al momento non sono arrivate offerte concrete

Mentre l’attenzione è focalizzata sull’esordio in Coppa Italia e sulle prime scelte tattiche di Massimiliano Allegri, il Milan continua a lavorare alacremente sul fronte mercato. Oltre agli arrivi, la dirigenza rossonera deve risolvere alcune situazioni in uscita, in particolare a centrocampo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i due nomi principali sul taccuino delle possibili cessioni sono quelli di Ismaël Bennacer e Yacine Adli.

Per quanto riguarda il metronomo algerino Bennacer, le sirene dall’Arabia Saudita continuano a farsi sentire. Diverse squadre del ricchissimo campionato arabo avrebbero manifestato un forte interesse per il talentuoso regista. Tuttavia, al momento, il giocatore non avrebbe ancora aperto a una possibile partenza, preferendo rimanere nel calcio europeo. La sua permanenza a Milanello, dove si è affermato come uno dei pilastri della squadra, non è quindi in discussione, a meno di offerte irrinunciabili che possano far vacillare sia il Diavolo che il calciatore.

Discorso diverso per il giovane Yacine Adli. Il centrocampista francese, dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio, potrebbe essere uno dei sacrificati per sfoltire la rosa. Su di lui si sono registrati interessamenti concreti da parte di club della Ligue 1, il suo campionato d’origine, e del Sassuolo, da sempre attento ai giovani talenti. Tuttavia, al momento, nessuna di queste trattative avrebbe raggiunto una fase avanzata. La situazione è fluida, e il futuro di Adli dipenderà molto dalle prossime mosse del mercato.

Le decisioni su questi due giocatori non sono semplici e dipenderanno da un complesso incastro di fattori, tra le esigenze tecniche del nuovo mister e la volontà di far quadrare i conti. Il club milanista dovrà ponderare attentamente ogni scelta per non indebolire la squadra, ma al tempo stesso per garantirsi la giusta flessibilità sul mercato. Nelle prossime settimane, con la chiusura della finestra di mercato, si capirà se Bennacer e Adli rimarranno nel progetto rossonero o se andranno a cercare fortuna altrove.

