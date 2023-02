Benitez sulla finale di Champions: «Ad Atene siamo stati più bravi e non abbiamo vinto». Le parole dell’ex tecnico del Liverpool nella finali contro il Milan

«Se io dico Istanbul, Ancelotti dice Atene. Quando vedo Carlo Ancelotti non ne parliamo molto. Non gli piace parlarne e a me non piace parlare degli ultimi due anni dopo. Ad Atene siamo stati più bravi e non abbiamo vinto; a Istanbul avevano una grande squadra e non l’hanno fatto. Questo è il calcio. Non si vincono tutte quelle partite per fortuna: si vince con il lavoro, l’abilità, l’analisi tattica. Una cosa che non è in discussione è che Istanbul è stata la migliore finale di Coppa dei Campioni della storia in termini emotivi e probabilmente lo sarà per molti anni. Tutte quelle cose. L’atmosfera, i tifosi che cantano. Irripetibile. Per entrambi è stata un’esperienza. Sono un allenatore migliore per questo; un allenatore migliore ora di quanto non fossi anni fa»