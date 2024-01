Belmadi (ct Algeria) tuona: «Bennacer sta meglio ma…». Le parole dell’allenatore della nazionale algerina

Il ct dell’Algeria Djamel Belmadi ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del rossonero Bennacer.

PAROLE – «Ismaïl Bennacer ieri ha avvertito un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo oggi. È stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica, i cui risultati rimangono riservati. Sta meglio, ma non sappiamo ancora se sarà disponibile per la prossima partita».