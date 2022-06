Bellinazzo: «La partnership tra Elliott e Redbird è la migliore possibile per il Milan». Le parole del giornalista

Marco Bellinazzo ha commentato attraverso il suo profilo Twitter l’operazione tra Elliott e RedBird per l’acquisizione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Al di là dei tecnicismi, RedBird è un fondo che raccoglie capitali e ne veicola molti sullo sport. Per Milan e altri affari cercherà ora altri investitori. La somma residua rispetto a 1,2 mld arriverà da prestito di Elliott (alla fine forse meno di 200 mln) a tassi di mercato. Tra i 3/4 fondi Usa che si stanno specializzando in questo tipo di operazioni, quello di Jerry Cardinale è quello dotato del maggior know-how per lo sviluppo dello sport-business-entertainment. In sintesi, quella tra Elliott e Redbird è la migliore partnership possibile per il Milan dal punto di vista finanziario e industriale. Inutile aspettarsi modelli PSG o City, ma una crescita costante sì»