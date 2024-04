Bellinazzo sulle accuse di Sacchi all’Inter: «I nerazzurri e la Juve si sono mossi secondo le regole». Le parole del giornalista

Intervenuto nel podcast ‘Fuori di Juve’ ai microfoni di Radio Bianconera, Marco Bellinazzo chiarisce quella che è la situazione societaria e finanziaria dell’Inter, mettendola a paragone con quella della Juve e commentando le accuse dell’ex Milan Sacchi, il quale aveva detto che i nerazzurri starebbero barando vincendo con i debiti.

INTER COME LA JUVE – «Inter e Juventus sono stati i club più danneggiati dalla pandemia e stanno rientrando gradualmente da quella posizione. Entrambi i club si sono comunque mossi secondo le regole, quindi potevano iscriversi ai campionati e svolgere l’attività di club consapevoli di avere problemi finanziari da risolvere, ma che non hanno violato le regole o che si sono comportati in maniera sleale».

LA QUESTIONE FILOSOFICA – «Poi c’è una questione filosofica da risolvere: vogliamo un sistema americano dove ci sono regole chiare che impongono un certo equilibrio a tutti i club o restiamo in un sistema dove gli squilibri sono consentiti ma col rischio di non garantire equità sul piano sportivo?».