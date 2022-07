Bellanova va all’Inter e cancella il post di quando lasciò la primavera del Milan

Bellanova cancella sui social il post di quando aveva lasciato il Milan

L’ex terzino del Cagliari e della primavera del Milan, Raoul Bellanova, è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

Il calciatore ha cancellato dal suo profilo Instagram il lungo post con cui aveva salutato il Milan nel 2019 quando era passato al Bourdeaux e nel quale diceva le seguenti parole:

«Questi colori (rosso e nero, ndr) resteranno per sempre dentro di me […]. Oggi non solo lascio la squadra che mi ha cresciuto, lascio una parte della mia vita, una casa, un punto di riferimento».