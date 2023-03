Il Belgio Under 21 pareggia contro la Repubblica Ceca in amichevole. Aster Vranckx in campo nel primo tempo

Pareggio a reti bianche per il Belgio Under 21. I Diavoli Rossi non vanno oltre lo 0-0 in amichevole contro i pari età della Repubblica Ceca nonostante abbiano giocato in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo.

In campo anche Aster Vranckx. Il centrocampista del Milan ha giocato il primo tempo del match salvo poi essere sostituito all’intervallo.