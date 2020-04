Begovic: riscatto col Milan vicino ma dipenderà da alcuni fattori

Il Milan punta al riscatto anche di Begovic oltre a quello di Kjaer, ma molto dipenderà dai suoi colleghi di reparto

Secondo quanto riportato da SkySport Begovic avrebbe convinto la dirigenza del Milan a puntare su di lui per la prossima stagione come secondo portiere. Tutto però dipenderà dal futuro di Reina e Plizzari.

Per lo spagnolo se accetterà di nuovo il ruolo di vice portiere, invece per l’italiano dipenderà molto cosa farà la dirigenza, ovvero se puntare su di lui in caso di addio di Gigio o girarlo ancora in prestito.