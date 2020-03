Begovic promuove una petizione: «Ditelo a Boris Johnson»

Begovic promuove una petizione: il portiere bosniaco chiede al governo inglese di rimpatriare i cittadini britannici in India

Asmir Begovic promuove sui social una petizione per il rientro dei cittadini britannici bloccati per motivi inerenti il Coronavirus in India. Ecco le sue parole: «La madre di 67 anni del mio caro amico e agente è bloccata a Goa, in India, insieme a centinaia di altri cittadini britannici. Con l’India in blocco totale, sta diventando difficile per loro procurarsi cibo e acqua».

Il portiere rossonero ha promosso una petizione diretta al Governo inglese per rimpatriare le persone che per motivi lavorativi sono attualmente rimasti bloccati in India.