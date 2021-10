Bazzani sul Milan: «Se merita il primo posto? Sta raschiando il barile»

Fabio Bazzani ha commentato la stagione del Milan di Stefano Pioli, soffermandosi sulla posizione occupata dai rossoneri in classifica

Fabio Bazzani, ex attaccante, ha parlato dell’inizio di stagione del Milan ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sui meriti della squadra di Pioli, che vnce anche con tante assenze.

MILAN MERITATAMENTE PRIMO – «Sì, perché sta raschiando il barile. Col Verona sono andati sotto e l’hanno ribaltata, a Bologna hanno vinto dopo aver rischiato di vederla compromessa… Un applauso a Maldini e Massara, oltre a Pioli, che con risorse non illimitate stanno tenendo alta la competitività di una squadra che riesce a non disunirsi mai. Anche in Champions, nonostante assenze e gruppo complicato, sono sempre stati dentro le partite. Per giocarsela fino alla fine in campionato devono riuscire ad avere meno infortuni, altrimenti alla lunga mancherà la rosa. Le alternative possono sopperire all’assenza dei titolari solo per un breve periodo».