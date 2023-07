Barzagli sul mercato: «Ecco chi sarebbe una garanzia per il Milan». Le parole dell’ex calciatore sul mercato rossonero

Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport del mercato del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Alvaro è un attaccante funzionale, internazionale ed esperto: sarebbe una garanzia per il Milan. Non sono sorpreso nemmeno di Tonali al Newcastle: è un affare per tutti. Piuttosto, a stupirmi, è quanto successo a Maldini. Sì, ci sono rimasto male. Perché è vero che il calcio sta cambiando, che le proprietà straniere investono molto e hanno logiche meno sentimentali delle nostre. Però dovrebbero studiare e conoscere anche la cultura del nostro calcio. E rinunciare a Maldini, per la sua figura, la persona che è e il lavoro svolto da dirigente, è incredibile e pure un po’ pazzesco. La Juve e la famiglia Agnelli ormai sono diventate una eccezione»