Bartesaghi titolare anche contro la Roma? Allegri ritrova Estupinan ma il terzino italiano sta scalando le gerarchie. Cosa filtra

Bartesaghi sarà confermato titolare anche in Milan-Roma? Allegri ritrova Estupinan ma il terzino italiano scala le gerarchie

Il Milan ha frenato la sua corsa in campionato con due pareggi consecutivi, consentendo al Napoli di balzare in testa alla classifica. Le numerose assenze per infortunio hanno pesato su una rosa non particolarmente profonda. L’imminente scontro a San Siro contro una Roma rinvigorita vedrà Massimiliano Allegri privo, per la quarta gara di fila, di elementi cruciali come Rabiot e Pulisic.

Una nota positiva, tuttavia, arriva dal recupero di Estupiñán dopo la distorsione alla caviglia sinistra.

Bartesaghi ancora titolare? Dubbi sulla fascia

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Estupiñán è atteso in gruppo domani, dopo circa due settimane di stop. Nonostante il rientro, il laterale ex Brighton «ci sarà con la Roma anche se dovrebbe rimanere in panchina, almeno inizialmente». Lo staff tecnico è orientato alla massima prudenza, lasciando aperto il ballottaggio per la maglia da titolare con il giovane Davide Bartesaghi.

L’assenza di Estupiñán ha infatti portato alla ribalta Bartesaghi con una serie di «diverse prestazioni decisamente importanti». Il canterano rossonero spicca per percentuali elevate (84% di passaggi accurati, 54% di duelli vinti), dimostrando grande personalità contro avversari di calibro. Il classe 2005, nell’ultima gara contro l’Atalanta, si è distinto come il migliore nella «ricerca di linee di passaggio verticali» capaci di superare il pressing avversario.

Un prospetto per il futuro tattico della squadra

Bartesaghi è considerato una «piccola creatura di Allegri». Il tecnico toscano merita il merito per aver scelto di puntare sul prodotto del vivaio in questa stagione, scartando l’opzione del prestito. Allegri ha riconosciuto immediatamente «qualità importanti, da Milan». Sebbene ora sia impiegato come esterno nel 3-5-2, il futuro potrebbe vederlo in un ruolo più arretrato, come «braccetto nella difesa a tre». Questa evoluzione, non immediata, permetterebbe al Milan di avere «più qualità in fase di prima impostazione», grazie a un piede migliore rispetto a difensori come Tomori e Pavlovic.