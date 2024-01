Bartesaghi Monza, in programma un nuovo incontro: i dettagli e le ultime novità sul futuro del terzino rossonero

Davide Bartesaghi potrebbe lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. Il classe 2005 è finito nel mirino del Monza, che lavora per trovare un accordo coi rossoneri.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, sarebbe in programma un nuovo incontro tra le due società per la prossima settimana per cercare di chiudere l’affare.