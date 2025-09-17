Bartesaghi Milan, il difensore non parteciperà al Mondiale Under 20! Scelta voluta da Allegri per… Ultimissime notizie sui rossoneri

Davide Bartesaghi, giovane difensore classe 2005, è un elemento su cui il Milan sta puntando in maniera decisa. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Bartesaghi ha già avuto modo di esordire in Serie A, dimostrando di essere un prospetto interessante. La decisione di non farlo partecipare al Mondiale Under 20, trattenendolo a Milanello con la prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri, è un chiaro segnale di quanto il club creda in lui.

Le sue caratteristiche lo rendono un difensore duttile, in grado di giocare sia come terzino sinistro che come difensore centrale. Questa versatilità lo rende un’opzione preziosa per il tecnico Allegri, che può contare su di lui per rinfoltire il reparto difensivo in caso di necessità. La sua permanenza costante con la prima squadra gli permette di crescere e di maturare, confrontandosi quotidianamente con calciatori di alto livello e assimilando i concetti di gioco di Allegri.

Bartesaghi ha un’ottima struttura fisica, con un’altezza di 1,93 metri, e un piede sinistro che gli consente di agire sulla fascia in modo efficace. Il suo percorso di crescita è monitorato attentamente dal Milan, che lo vede come un potenziale protagonista del futuro rossonero. La scelta di non liberarlo per il Mondiale U20 non è solo una dimostrazione di fiducia, ma anche una strategia per garantire al giovane calciatore un percorso di sviluppo ottimale, puntando sull’esperienza in prima squadra come principale banco di prova.