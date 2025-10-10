Bartesaghi, ci hanno provato anche dalla Serie A: muro del Milan. La notizia

Bartesaghi è finito nel mirino di un club di Serie A, ci ha provato in estate ma il Milan ha fatto muro

Il calciomercato estivo ha portato con sé il consueto turbinio di voci e trattative, e un nome in particolare ha acceso l’interesse dei top club: quello di Davide Bartesaghi. Il giovane terzino sinistro classe 2005, considerato uno dei prospetti più brillanti del vivaio rossonero, è finito nel mirino della Roma del tecnico Gian Piero Gasperini, l’allenatore piemontese noto per il suo calcio offensivo e la straordinaria capacità di lanciare i giovani talenti.

Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza capitolina, desiderosa di rinforzare la fascia con elementi di prospettiva, avrebbe mostrato un concreto interesse per il difensore mancino. Bartesaghi, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di assaggiare il calcio della prima squadra del Diavolo, dimostrando personalità e qualità nel ruolo di esterno basso.

Tuttavia, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. La posizione del club di via Aldo Rossi è chiara e intransigente: muro totale alle avances giallorosse. La ferma volontà dei rossoneri è quella di trattenere il calciatore, ritenuto parte integrante del progetto futuro.

A blindare Bartesaghi c’è soprattutto la grande considerazione di cui gode presso il tecnico Massimiliano Allegri. Il mister livornese, tornato sulla panchina del Milan e fautore di un calcio pragmatico, sta seguendo da vicino la crescita del difensore. La sua presenza in rosa è vista non solo come un potenziale, ma come una risorsa attuale da coltivare con attenzione.

La politica del Club meneghino, che punta a valorizzare i giovani talenti cresciuti in casa, trova in Bartesaghi un esempio perfetto. Per la Lupa, che cercava un rinforzo in prospettiva, si prospetta dunque un’altra pista da battere. Il tentativo di strappare Bartesaghi ai campioni d’Italia (oppure ad un Milan con ambizioni da scudetto) è fallito sul nascere. Il futuro del promettente terzino è, per ora, saldamente a tinte rossonere.