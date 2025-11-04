Bartesaghi, crescita continua per il terzino del Milan! Mezzora horror contro la Roma ma svolta importante nel corso della gara. Allegri prende nota

Connect with us

Bartesaghi

Bartesaghi, prosegue la crescita del terzino del Milan: grande prova contro la Roma dopo una prima mezzora horror

Massimiliano Allegri, nel parlare della rosa a disposizione del Milan, distingue spesso tra giocatori di «respiro internazionale» (come Rabiot e Modric) e giovani che si affacciano per la prima volta al professionismo ad alti livelli, come Bartesaghi, Athekame e Odogu.

Questa distinzione comporta, oltre alle prime gioie (vedi il gol di Athekame contro il Pisa, come riporta TMW), anche il confrontarsi con «difficoltà importanti»: uno stadio esigente e avversari tosti.

Proprio com’è successo a Davide Bartesaghi nella prima mezz’ora di Milan-Roma a San Siro. La sua partenza, e quella di altri compagni, è stata «horror»: «Palle perse, errori in uscita, postura del corpo sbagliata».

La reazione guidata da Maignan

La bravura del classe 2005 non è stata cadere, ma «rimanere dentro la partita», guidato dai compagni più esperti, come Maignan, che lo ha rincuorato più volte. La sua crescita è stata esponenziale: il gol di Pavlovic nasce da un suo recupero, e pochi minuti dopo serve a Fofana la palla per il potenziale 2-0.

Allegri, nel post partita, ha analizzato la sua prova: «Giocare a San Siro non è facile», ha detto il tecnico, aggiungendo che «Bartesaghi nei primi 30 minuti non ha fatto bene così come De Winter». Ma il finale è positivo: «Bartesaghi per 60 minuti ha fatto una bella partita. Bisogna ripartire da quello».

Alto 193 cm e dotato di un «bel piede educato», Bartesaghi ha affrontato esterni destri di spessore come Conceiçao, Dodò, Politano e Soule. Nonostante qualche errore, ha dimostrato di «poter starci serenamente nella rosa del Milan».

