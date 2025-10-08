Bartesaghi a Sport Mediaset dal ritiro con l’Italia U21: le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

La crescita di Davide Bartesaghi, il giovane esterno del Milan e della Nazionale Under 21, è uno dei segnali più promettenti del nuovo corso rossonero. Intervistato da Sport Mediaset, il difensore ha parlato con maturità del suo momento d’oro, dividendo l’attenzione tra il Diavolo di Massimiliano Allegri e gli impegni con la maglia Azzurra.

Bartesaghi ha espresso la sua serenità, considerandola fondamentale per il suo sviluppo: “La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera“. Il giovane prospetto è consapevole di dover continuare a lavorare per affinare il suo talento: “Posso crescere e migliorare ogni giorno“.

L’Elogio di Allegri e il Lavoro Quotidiano

Il terzino ha dedicato un ringraziamento particolare al nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri (il tecnico livornese), e al dirigente Baldini, per le parole di stima ricevute: “Mi fa piacere sentire le loro parole, li ringrazio“. Nonostante i complimenti, la sua etica del lavoro resta prioritaria: “Sul campo cerco sempre di dare il massimo. Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio.”

Questa mentalità si sposa perfettamente con il rigore e il pragmatismo imposti da Allegri a Milanello e con la visione strategica della dirigenza, guidata dal nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese. La promozione dei giovani talenti è parte integrante della costruzione del Diavolo del futuro.

Nazionale U21: Gruppo Affiatato e Sfida Intensa

Bartesaghi ha poi virato sugli impegni con la Nazionale Under 21, definendo le prossime sfide come “una chance importantissima“. Ha sottolineato come la maglia azzurra sia quella che “ci rappresenta” e che l’obiettivo è indossarla il più possibile, dando sempre il massimo.

L’esterno ha descritto un gruppo affiatato e consapevole delle proprie forze: “Siamo un bel gruppo, ridiamo e scherziamo ma quando entriamo in campo sappiamo cosa dovremo fare“. In vista della gara contro la Svezia, il focus sarà sulla preparazione tattica: “Sarà una partita fisica e intensa dal punto di vista dell’intelligenza“.

Infine, parlando dei suoi punti di riferimento in campo, l’esterno ha menzionato Spinazzola, dopo l’addio di Theo Hernandez: “Era Theo, ora non c’è più e magari guardo un po’ più Spinazzola“. Tuttavia, il suo obiettivo è l’affermazione personale: “C’è tanto da imparare, anche se io voglio avere uno status mio“