Bartesaghi Milan, Ordine conferma: «Allegri lo tiene in grossa considerazione ma schierarlo titolare sarebbe un azzardo e vi spiego perchè»

Bartesaghi Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha confermato la grossa considerazione di Allegri per il giovane terzino italiano

Con il rientro dei giocatori dalle rispettive nazionali, i primi bilanci di inizio stagione cominciano a delinearsi, e per il Milan di Allegri i primi segnali d’allarme arrivano dalla profondità della squadra. Nonostante l’insistenza del tecnico per una rosa più snella, l’organico attuale, composto da soli 19 giocatori di movimento, solleva perplessità tra gli addetti ai lavori. Questa scelta strategica, finalizzata a evitare malcontento tra i calciatori non impiegati, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio, soprattutto in caso di infortuni o di assenze improvvise. La questione è stata sollevata con forza anche dal giornalista Franco Ordine, che in un suo recente intervento ha messo in luce una delle criticità più evidenti.

“Con l’inizio della stagione e le prime partite con le nazionali, vengono al pettine i primi nodi. È vero che Allegri è stato il primo a reclamare una rosa ristretta per evitare -senza le coppe- di lasciare insoddisfatti alcuni esponenti ma forse il numero di 19 calciatori di movimento è davvero risicato. E a tal proposito basta un piccolo esempio per dimostrare il numero ristretto di componenti la rosa. Qualora Estupinan rientrasse dalla sua nazionale -ha saltato per infortunio il secondo appuntamento- in condizioni precarie, col Bologna diventerebbe indispensabile ricorrere a Bartesaghi. È vero che il giovanotto riscuote il credito di Allegri ma è altrettanto vero che si tratta di un ripiego finora mai utilizzato (contro Orsolini poi)”.

La sfida di Allegri e Tare: gestire una rosa “ristretta”

Le parole di Ordine sottolineano un tema cruciale che il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, e il tecnico Massimiliano Allegri si trovano ad affrontare. La gestione di una squadra con un numero limitato di alternative richiederà una pianificazione meticolosa e una grande capacità di adattamento. L’esempio fornito, che riguarda il possibile impiego del giovane Bartesaghi in caso di indisponibilità di Estupiñán, è emblematico. Il calciatore, seppur considerato una promessa, non ha ancora avuto modo di misurarsi con la Serie A e schierarlo titolare contro un avversario ostico come il Bologna potrebbe rappresentare un rischio. La coperta corta non è solo un problema numerico, ma anche di esperienza e qualità complessiva. La scelta di Allegri di affidarsi a un gruppo ristretto di giocatori fidati è comprensibile, ma in un campionato lungo e impegnativo come quello italiano, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

Le soluzioni sul mercato e il futuro del Milan

L’inizio di stagione ha messo in luce una serie di problematiche che, se non affrontate per tempo, potrebbero compromettere la stagione del Milan. Allegri e Tare dovranno valutare con attenzione se intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la squadra nei ruoli dove le alternative sono più scarse. La situazione attuale richiede una strategia flessibile e la capacità di rispondere prontamente a ogni emergenza. L’obiettivo è non lasciare nulla al caso e garantire che il Milan possa competere ai massimi livelli, scongiurando il rischio che la mancanza di ricambi possa diventare un freno per le ambizioni di scudetto. La rosa rossonera, seppur snella, deve essere in grado di sostenere il peso di un’intera annata, e ogni scelta, da ora in poi, sarà fondamentale.