Bartesaghi Milan, la rivelazione di Capello: che benedizione per il giocatore rossonero

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Capello

Bartesaghi riceve la benedizione di un ex difensore del Milan, a rivelarlo Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport

Fabio Capello, ex allenatore tra le altre di MilanJuventus e Roma, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005. 

L’ex tecnico, oggi commentatore tecnico per Sky Sport, ha svelato di aver parlato con un vecchio del Milan che ha dato garanzie su Bartesaghi. Parole che fanno ben sperare i tifosi rossoneri, considerando anche la stima che mister Massimiliano Allegri ripone sul calciatore.

LE PAROLE DI CAPELLO – «Un vecchio difensore del Milan, che ho avuto la fortuna di allenare, mi ha dato garanzie sulle abilità di Bartesaghi».

