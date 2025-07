Bartesaghi Milan, Allegri ha deciso il futuro del terzino italiano! Spiffero da Singapore

Bartesaghi Milan, Massimiliano Allegri ha deciso il futuro del terzino: l’italiano sarà la riserva di Estupinian ma non mancano le alternative

Il calciomercato estivo è ormai nel vivo e le strategie del calciomercato Milaniniziano a prendere forma, specialmente sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del confermato allenatore Massimiliano Allegri. Uno dei reparti su cui si sta concentrando maggiore attenzione è senza dubbio la fascia sinistra, cruciale per il gioco proposto da Allegri, che richiede terzini dinamici e capaci di coprire sia la fase difensiva che quella offensiva. La Gazzetta dello Sport, tramite le analisi del giornalista Bianchin, ha recentemente messo in luce le gerarchie e le soluzioni alternative previste per il ruolo di terzino sinistro, con Pervis Estupinan come punto fermo e una serie di alternative intriganti.

Pervis Estupinan: Il Titolare Inamovibile e le Aspettative

Secondo Bianchin della Gazzetta dello Sport, il Milan ha identificato in Pervis Estupinan il terzino sinistro titolare per la prossima stagione. Il difensore ecuadoriano, noto per la sua potenza fisica, la velocità e la spinta offensiva, rappresenta l’archetipo del terzino moderno che Allegri predilige. La sua capacità di macinare chilometri sulla fascia, unita a una discreta abilità nel cross e una crescente solidità difensiva, lo rende un elemento fondamentalenello scacchiere tattico di Allegri. L’investimento su Estupinan, fortemente voluto da Tare in sintonia con le richieste del tecnico, dimostra la volontà del Milan di dotarsi di giocatori di alto profilo in ogni ruolo. Le aspettative su di lui sono elevate: dovrà garantire continuità di rendimento e essere un punto di riferimento sulla corsia mancina.

Davide Bartesaghi: Il Futuro che Preme alle Spalle

La vera novità e la scommessa per il futuro, come sottolineato da Bianchin, è la scelta di Davide Bartesaghi come prima riserva di Estupinan. Bartesaghi, un mancino puro cresciuto nel settore giovanile del Milan, rappresenta il classico esempio di come il club voglia valorizzare i talenti emergenti dalla propria Primavera. La decisione di affidargli un ruolo così importante, seppur come alternativa, è un segnale di grande fiducia nelle sue capacità. Bartesaghi ha già dimostrato sprazzi del suo potenziale, con una buona tecnica, una visione di gioco promettente e una naturale propensione alla fase offensiva. Lavorare a stretto contatto con un giocatore esperto come Estupinan e sotto la guida attenta di Allegri e Tare, sarà fondamentale per la sua crescita e per la sua definitiva affermazione nel calcio che conta. Il suo sviluppo sarà monitorato con grande attenzione, poiché rappresenta non solo una soluzione immediata ma anche un investimento per il domani del Milan.

Le Soluzioni di Emergenza: Versatilità e Adattabilità

Ciò che rende il reparto terzini sinistri del Milan particolarmente interessante, e che Bianchin evidenzia con enfasi, è la molteplicità di soluzioni di emergenza a disposizione di Allegri. In caso di necessità, il tecnico potrà contare su giocatori versatili e capaci di ricoprire la posizione di terzino sinistro, nonostante il loro ruolo naturale sia diverso. Tra questi spiccano:

Alex Jimenez : Un altro giovane promettente , anch’egli con un background nel settore giovanile. La sua duttilità gli permette di giocare su entrambe le fasce, rendendolo un jolly prezioso per Allegri . La sua capacità di accelerazione e la sua aggressività lo rendono adatto a ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro in caso di necessità.

: Un altro , anch’egli con un background nel settore giovanile. La sua gli permette di giocare su entrambe le fasce, rendendolo un per . La sua capacità di e la sua lo rendono adatto a ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro in caso di necessità. Pavlovic : Nonostante sia principalmente un difensore centrale , ha già dimostrato in passato di poter adattarsi al ruolo di terzino sinistro. La sua fisicità e la sua esperienza potrebbero essere utili in partite che richiedono maggiore solidità difensiva .

: Nonostante sia principalmente un , ha già dimostrato in passato di poter al ruolo di terzino sinistro. La sua e la sua potrebbero essere utili in partite che richiedono maggiore . Saelemaekers: L’esterno belga, noto per la sua duttilità tattica, ha già ricoperto la posizione di terzino sinistro in alcune occasioni. La sua energia, la sua resistenza e la sua capacità di copertura lo rendono una soluzione valida, soprattutto quando si cerca maggiore spinta sulla fascia.

Queste opzioni alternative offrono ad Allegri una flessibilità tattica notevole. La capacità di diversi giocatori di adattarsi al ruolo di terzino sinistro testimonia una pianificazione attenta da parte di Tare e del suo staff, volta a garantire al tecnico un ventaglio di scelte per ogni situazione. Questa profondità di rosa è un aspetto cruciale per una squadra che ambisce a competere su più fronti, tra campionato e coppe. In conclusione, il Milan si presenta con un reparto terzini sinistri ben strutturato, con un titolare di qualità come Estupinan, una promessa su cui investire come Bartesaghi, e un insieme di soluzioni di emergenza che garantiscono versatilità e affidabilità, tutto frutto del lavoro sinergico di Tare e Allegri.