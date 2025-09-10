Bartesaghi Milan, spiffero importante sul giovane rossonero: non si escludono sorprese

Bartesaghi Milan, importante spiffero sul giovane terzino rossonero: Allegri stravede per il ragazzo e potrebbe lanciarlo titolare

Con l’arrivo di un nuovo assetto dirigenziale e tecnico, il Milan si trova a vivere una fase di profondo cambiamento, soprattutto nel reparto difensivo. Sotto la guida del neo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero sta ridefinendo le sue gerarchie, puntando su un mix di certezze consolidate e talenti emergenti. Come evidenziato da Luca Bianchin della Gazzetta.it, la linea difensiva titolare sembra attualmente definita, ma il futuro è tutto fuorché scritto.

Al momento, il trio di centrali che gode della piena fiducia dello staff tecnico è composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Tomori rappresenta la roccia, un difensore moderno con velocità e capacità di anticipo fuori dal comune, un pilastro insostituibile. Accanto a lui, Gabbia ha saputo conquistare il suo spazio, dimostrando solidità e affidabilità, caratteristiche molto apprezzate da Allegri. Infine, Pavlovic sta emergere come una delle sorprese più positive, con la sua fisicità e il suo posizionamento che lo rendono un elemento cruciale nella retroguardia a tre. La loro intesa e le loro prestazioni sono la base su cui si sta costruendo la nuova difesa del Milan, un reparto che, nelle intenzioni di Tare e Allegri, dovrà diventare uno dei punti di forza della squadra.

Tuttavia, il vero punto di interesse si sposta sulle promesse che scalpitano per un’opportunità. Lo stesso Bianchin sottolinea che, sebbene le gerarchie attuali siano chiare, ci sarà sicuramente spazio per delle rotazioni e delle prove.

Sulla fascia sinistra, l’attenzione è tutta su Davide Bartesaghi. Il giovane terzino, già nel giro della prima squadra, sta impressionando negli allenamenti e potrebbe presto ritagliarsi un ruolo più significativo. La sua versatilità e la sua spinta offensiva lo rendono un’alternativa intrigante a giocatori più esperti, e la sua crescita rappresenta una scommessa importante per la dirigenza e per lo staff tecnico. L’evoluzione di questi giovani, così come l’inserimento di altri elementi, sarà un tema caldo nelle prossime settimane, con gli allenamenti e le amichevoli che diventeranno il banco di prova definitivo. La gestione delle risorse e la valorizzazione della rosa sono priorità assolute per Tare e Allegri, che puntano a costruire un Milan non solo forte nel presente, ma anche con solide basi per il futuro. Le strategie di mercato e le scelte tecniche saranno decisive per il successo di questa nuova era.