Bartesaghi, titolare con l’Italia under 21? La scelta di mister Baldini

Bartesaghi parte dall’inizio nella gara contro la Macedonia? La formazione ufficiale diramata da Silvio Baldini

Una decisione inaspettata scuote l’ambiente della Nazionale italiana Under 21. Davide Bartesaghi, il promettente terzino sinistro del Milan, non è stato schierato nell’undici titolare dal commissario tecnico Silvio Baldini per la sfida contro la Macedonia del Nord U21. Il match, in programma oggi pomeriggio alle 18:15, vedrà l’Italia scendere in campo senza uno dei suoi elementi più attesi, alimentando interrogativi sulla scelta del CT.

L’esclusione di Bartesaghi, un difensore noto per la sua intelligenza tattica, la sua abilità nel cross e la sua capacità di spingere sulla fascia, ha sorpreso molti. Il giocatore, che ha già avuto modo di mettersi in mostra con la maglia del Diavolo in alcune occasioni importanti, era considerato uno dei candidati principali per un posto da titolare. La sua presenza in panchina, dunque, potrebbe essere legata a motivi tecnici o, in alternativa, a una gestione mirata delle energie in vista dei prossimi impegni.

Il commissario tecnico azzurro, Silvio Baldini, un allenatore con una lunga esperienza nel calcio italiano, ha optato per una scelta diversa, preferendo dare fiducia ad altri elementi della rosa. Il suo obiettivo, in questo momento, è quello di testare diversi giocatori e trovare il giusto equilibrio per il suo undici titolare. La decisione, pur potendo deludere il giovane Bartesaghi, non ne mina la fiducia né le sue prospettive future con la Nazionale. Il calciatore del Milan rimane uno dei talenti più brillanti nel suo ruolo e avrà sicuramente l’opportunità di dimostrare il proprio valore nel corso della partita, o in quelle a venire.

I tifosi rossoneri seguiranno con attenzione il match, curiosi di vedere se il loro beniamino verrà chiamato in causa a partita in corso. La sua presenza in panchina dimostra la profondità della rosa dell’Italia Under 21, ma al tempo stesso evidenzia come la competizione per un posto da titolare sia molto accesa. Per Bartesaghi, questa esperienza rappresenta un’ulteriore tappa di crescita, un’occasione per imparare e maturare, in attesa della sua prossima chance per conquistare la maglia da titolare.