Bartesaghi, non solo Allegri conta su di lui: fiducia nei confronti del giocatore del Milan

Bartesaghi gode della fiducia di mister Massimiliano Allegri e non solo: altra convocazione in Nazionale

La Nazionale Under 21 italiana si prepara per due sfide cruciali nel cammino di qualificazione agli Europei di categoria, e il commissario tecnico Silvio Baldini, noto per il suo approccio energico e la profonda conoscenza del calcio giovanile, ha diramato la lista dei convocati con un occhio attento ai talenti che stanno emergendo in Serie A. Le partite contro Polonia e Montenegro (quest’ultima gara di ritorno) saranno determinanti per il primato del Gruppo E.

Tra i volti scelti dal CT risaltano due giovani promesse legate a doppio filo al mondo rossonero: Davide Bartesaghi e Francesco Camarda.

Bartesaghi: La Fiducia Ripagata dal “Diavolo”

Il difensore Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 cresciuto nel vivaio del Milan, continua a ricevere attestati di stima sia a livello di club che di Nazionale. La sua convocazione riflette il percorso di crescita costante che lo ha visto guadagnare sempre più spazio nella prima squadra del Diavolo.

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che da sempre valorizza i giovani meritevoli, ha dato fiducia a Bartesaghi, impiegandolo con una certa frequenza in Serie A, soprattutto in un periodo cruciale. Le sue prestazioni, spesso solide e accompagnate da una spiccata propensione offensiva, lo hanno reso una pedina importante anche per gli Azzurrini, dove ha già dimostrato personalità e affidabilità. La chiamata di Baldini è il giusto riconoscimento per un ragazzo che sta sfruttando al meglio le sue opportunità.

Camarda: L’Attaccante di Proprietà Rossonera Ritorna

L’altro nome di spicco è quello di Francesco Camarda, il giovane attaccante (classe 2008), vera e propria promessa del calcio italiano, di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Lecce in Serie A.

Camarda, che in questa stagione sta maturando esperienza cruciale nel massimo campionato italiano con i salentini, è un finalizzatore puro, capace di giocare da punta centrale e vantare una straordinaria precocità – è stato il più giovane esordiente nella storia della Serie A. Il suo ritorno tra i convocati della Nazionale Under 21, dopo aver saltato impegni precedenti per infortunio, certifica la sua condizione ritrovata e la centralità nel progetto tecnico di Baldini.

Per l’Italia Under 21, che si scontrerà con la Polonia per il vertice del girone e affronterà un insidioso Montenegro, la presenza di talenti come Bartesaghi e Camarda rappresenta un rinforzo significativo e la dimostrazione di come il settore giovanile italiano, e in particolare quello meneghino, stia producendo talenti pronti per il grande palcoscenico internazionale.