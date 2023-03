Barlow: «Kane questa sera sarà decisivo». Le parole del giornalista sulla sfida di questa sera tra Tottenham e Milan

Matt Barlow ha parlato ai microfoni di TMW della sfida di questa sera tra Tottenham e Milan. Ecco le parole del giornalista del Daily Mail:

«Gli Spurs in casa sono più forti, per rendere l’idea hanno battuto Manchester City e Chelsea. Questa partita rappresenta l’ultima occasione per poter vincere qualcosa. Negli scontri diretti sono forti, ma devono migliorare le prestazioni, almeno vedendo quelle recenti. Le ultime due partite sono state deludenti, in più mancano elementi importanti come Bentancur e Lloris. E non ci sarà Dier. Possono fare molto bene, specie se metteranno Kane nelle migliori condizioni. È sempre lui che la decide quando gli Spurs giocano bene. I suoi gol trascinano la squadra».