Bargiggia duro su Pioli: «Potrebbe vincere il Pinocchietto d'oro, il turnover col Monza...»

Il giornalista Paolo Bargiggia si è espresso duramente su Stefano Pioli e sulle scelta fatte dal tecnico in Monza Milan

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Paolo Bargiggia ha detto la sua su Monza Milan, soffermandosi sulle colpe di Stefano Pioli.

PAROLE – «Pioli potrebbe vincere il ‘Pinochietto d’oro’. Lui dice: “Il turnover? Pulisic non si è allenato perché era stanco. Leao doveva giocare, ma non ha terminato la rifinitura per un problema al polpaccio”. E vabbé poi hanno giocato e lo hanno fatto anche bene. Pulisic ha fatto anche gol. Boh mi sembra una scusa…».