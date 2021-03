Baresi: «Tomori? Ha promesso, ora speriamo mantenga»

Baresi parla e si racconta a Gazzetta dello sport, il vicepresidente rossonero menziona ovviamente gli obiettivi stagionali della squadra

Baresi parla e si racconta a Gazzetta dello sport, il vicepresidente onorario rossonero menziona ovviamente gli obiettivi stagionali della squadra. Le sue parole.

SU TOMORI- «Si sta imponendo con grande determinazione e talento, è arrivato in un campionato che non conosceva e lo ha affrontato senza paura. Sono qualità da potenziale campione, speriamo mantenga le promesse. Faremo il possibile per riscattarlo, anche se ci sono ancora due mesi da giocare e non dipenderà solo dal Milan».