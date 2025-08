Baresi Milan, il comunicato ufficiale del club: intervento chirurgico avvenuto con successo. Le condizioni. Le ultimissime

Il mondo rossonero si stringe intorno a una delle sue leggende più amate: Franco Baresi. Con un comunicato ufficiale, l’AC Milan ha informato i tifosi e l’opinione pubblica che il suo storico capitano è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una nodulazione polmonare. L’operazione, fortunatamente, è stata eseguita con successo, portando un sospiro di sollievo in tutto l’ambiente milanista e non solo.

Il club ha voluto essere trasparente riguardo le condizioni del suo Capitano Onorario, specificando anche i prossimi passi del percorso di cura. Baresi, infatti, seguirà ora una “terapia di consolidamento a base di immunoterapico,” un trattamento mirato a rafforzare il suo sistema immunitario e a consolidare gli effetti positivi dell’intervento. La notizia, pur se delicata, è stata accolta con grande speranza, sapendo che Baresi è noto per la sua forza d’animo e il suo spirito combattivo, qualità che lo hanno contraddistinto in campo e che, siamo certi, lo guideranno anche in questa battaglia.

Il messaggio del Milan si è concluso con un forte e sentito incoraggiamento: “Forza Capitano, siamo tutti con te“. Questo slancio di affetto e solidarietà non è solo quello di un club verso un suo dipendente, ma rappresenta il sentimento di milioni di tifosi in tutto il mondo che considerano Baresi non solo un ex calciatore, ma un’icona di dedizione, lealtà e leadership. In un momento così difficile, tutto il popolo rossonero si unisce per inviare un messaggio di vicinanza e augurare al grande Franco una pronta e completa guarigione.