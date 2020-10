Baresi: «Il Milan non deve fallire l’obiettivo Champions»

L’ex gloria rossonera e attuale Brand Ambassador del club Franco Baresi ha parlato del magico momento di forma del Milan

Franco Baresi, ex storico capitano rossonero e attuale Brand Ambassador del club di via Aldo Rossi, è intervenuto ai microfoni della Rai commentando il magico momento di forma del Milan:

«Fa piacere vedere questo Milan. Dopo qualche anno, questo campionato sarà un po’ più equilibrato. Siamo stati bravi dopo il lockdown: abbiamo fatto un percorso straordinario. E poi abbiamo iniziato nel migliore dei modi questa stagione»

Sui meriti di Pioli – «Sono molti, è fondamentale: è riuscito a compattare bene la squadra ed a stimolare i giocatori con il nuovo modulo. Ora c’è una bella differenza con il passato»

Sul lockdwon – «Il Paese ha pagato caro l’emergenza. Speriamo di riuscire a contenere il contagio, altrimenti anche il mondo del calcio ne pagherà le conseguenze. Auguro a tutti di tornare presto alla normalità»

Su Maldini – «Io e Paolo abbiamo vissuto molte esperienze in campo. Nel calcio bisogna avere vedute e cercare di guardare oltre. Questo Milan è un mix di giovani e di giocatori di esperienza»

Sugli obiettivi – «La squadra non deve perdere la fame di prestazioni. Deve continuare a giocare bene ed a pensare partita per partita. Dopo anni, non dobbiamo mancare alla Champions: dobbiamo essere tra i primi quattro. Scudetto? Il Milan deve pensare in grande».