Balzaretti su Samardzic «Succederà questo se arriverà l’offerta importante». Le parole del nuovo direttore dell’area tecnica dell’Udinese

Federico Balzaretti ha parlato in conferenza stampa del futuro di Samardzic, obiettivo di mercato di vari club di Serie A tra cui il Milan. Ecco le parole del nuovo direttore dell’area tecnica dell’Udinese:

«Siamo in una fase molto embrionale del mercato per cui è tutto in divenire, sono d’accordo che Samardzic sia talmente forte e bello da far innamorare, ma giustamente fa innamorare molte squadre, è difficile non essere innamorati di un giocatore così. Intanto è un giocatore dell’Udinese e ne siamo felici, se arriverà l’offerta importante insieme prenderemo una decisione, la volontà è godercelo ancora, però il mercato è appena iniziato e sapete che può portare a scenari differenti. Ribadisco il concetto, la forza del club da trent’anni è l’avere pronta la soluzione successiva, di non piangersi mai addosso guardando sempre avanti. L’Udinese è la fotografia di come si lavora in un club»