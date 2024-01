Balzaretti: «Non tolleriamo nessuna forma di razzismo». Poi fa questa promessa: le sue parole a Udinese Tv

Balzaretti è intervenuto ai microfoni di Udinese TV dopo la sfida di ieri sera contro il Milan. Le parole del responsabile dell’area tecnica dei friulani.

BALZARETTI – «Sono qui a Udine da mesi e questo è un popolo straordinario. È il club più multietnico possibile, è una città che dà esempio a tutti di integrazione ed è chiaro che prenderemo dei provvedimenti contro la o le persone artefici di questi gesti. Ovviamente non è tutta la tifoseria ad essere responsabile. Non tolleriamo nessuna forma di razzismo, la Procura indagherà su ciò che è successo, sia se fosse stata una sola persona che in caso fossero di più. Nessuno tollera forme di razzismo, il club in primis e prenderà provvedimenti»