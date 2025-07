Balotelli ancora in Serie A? Il procuratore dell’ex giocatore del Milan rompe il silenzio: l’annuncio. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mario Balotelli, ex giocatore del Milan, si allontana sempre più dalla Serie A. A confermarlo è il suo agente, Enzo Raiola, che in un’intervista esclusiva al sito Derbyderbyderby ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante, reduce da una stagione non facile che lo ha visto più in panchina che in campo con il Genoa.

“L’anno scorso ha fatto una scelta di cuore e di vita, decidendo di restare in Italia nella speranza di trovare un club,” ha spiegato Raiola, riferendosi al tentativo di Balotelli di rimanere nel campionato italiano. “Alla fine c’è stata un’opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava.” Un’ammissione di difficoltà per l’esperienza più recente, che evidentemente non ha portato i frutti desiderati dall’attaccante e dal suo entourage.

Nonostante le difficoltà incontrate in Italia, Balotelli continua a godere di un certo appeal sul mercato internazionale. “Mario ha sempre avuto molte richieste dall’estero e continua ad averne,” ha rivelato Raiola. Questo dimostra che, al di fuori dei confini italiani, ci sono ancora club disposti a scommettere sul talento e sull’esperienza di Super Mario.

Tuttavia, il rientro in Serie A sembra essere una strada preclusa, almeno per il momento. “Ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest’ultima esperienza non positiva,” ha concluso l’agente. Le parole di Raiola sono chiare: la delusione dell’ultima stagione italiana ha probabilmente chiuso, o almeno reso molto complicato, il ritorno di Balotelli nel massimo campionato. Per l’ex attaccante della Nazionale, il futuro sembra quindi orientato verso lidi stranieri, dove potrebbe trovare nuove motivazioni e, forse, quel rilancio che in Italia stenta ad arrivare.