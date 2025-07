Balotelli, l’ex Milan resta in Serie A? Enzo Raiola fa chiarezza sul futuro dell’attaccante

Balotelli, l’ex centravanti del Milan, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Genoa, deve ancora decidere il proprio futuro

Mario Balotelli, l’attaccante dal talento indiscusso ma dal percorso controverso, si trova ancora una volta a un bivio nella sua carriera. A fare il punto sulla situazione è il suo agente, Enzo Raiola, che, in un’intervista esclusiva rilasciata a Derbyderbyderby.it, ha delineato un quadro complesso per il futuro dell’ex rossonero, in particolare per quanto riguarda un suo possibile ritorno in Serie A. Le parole di Raiola lasciano intendere che il capitolo italiano per Balotelli potrebbe essere ormai chiuso, almeno per il momento.

La stagione scorsa è stata un chiaro esempio delle difficoltà incontrate da Super Mario. Dopo una scelta “di cuore e di vita” che lo aveva portato a rimanere in Italia, nella speranza di trovare un club che gli offrisse le condizioni ideali per esprimere il suo potenziale, Balotelli si è ritrovato al Genoa, dove però le cose non sono andate come sperato. “Alla fine c’è stata un’opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava,” ha dichiarato Raiola, sottolineando un’esperienza poco felice che lo ha visto spesso in panchina, il numero 45 a fargli compagnia.

Nonostante le numerose richieste dall’estero che Balotelli ha sempre avuto e continua ad avere, la strada del rientro in Serie A appare oggi in salita, se non quasi impraticabile. “Mario ha sempre avuto molte richieste dall’estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest’ultima esperienza non positiva,” ha spiegato l’agente. Questa difficoltà non è attribuibile a una mancanza di impegno da parte del giocatore. Raiola ha infatti specificato che Balotelli “ha dato tutto per dimostrare il proprio valore,” ma semplicemente “non ha trovato le condizioni ideali” per esprimersi al meglio.

Un anno fa, Raiola aveva già consigliato a Balotelli di considerare seriamente le offerte importanti dall’estero. Tuttavia, Balotelli ha scelto di rimanere in Italia, una volontà che il suo agente ha rispettato pienamente. “Gli dissi già l’anno scorso che avrebbe dovuto valutare le offerte dall’estero, che erano importanti. Lui ha scelto l’Italia e io ho rispettato la sua volontà,” ha ammesso Raiola.

Al momento, le trattative avviate per Balotelli in Italia sono inesistenti. La situazione attuale porta a guardare inevitabilmente verso altre soluzioni, molto probabilmente al di fuori dei confini nazionali. La decisione finale, tuttavia, spetterà sempre e comunque al giocatore. “Oggi non ci sono trattative avviate per lui in Italia: valuteremo altre soluzioni, ma la decisione finale spetta a lui,” ha concluso Raiola.

In un contesto calcistico italiano che vede il Milan, ex squadra di Balotelli, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e con Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, la possibilità di rivedere Balotelli calcare i campi della Serie A sembra allontanarsi sempre di più, lasciando ai tifosi il ricordo di un talento cristallino che forse non è mai riuscito a esprimersi pienamente nel campionato di casa. Il futuro di Mario Balotelli, ex Milan, è ancora da scrivere, ma le prossime pagine sembrano destinate a essere scritte lontano dall’Italia.