Ballottaggio Musacchio-Kjaer in difesa: ecco chi è favorito

Milanello, Simon Kjaer è recuperato ma è ancora in corso il ballottaggio con Musacchio per il derby di domenica sera a San Siro

Mancano solo tre giorni al derby e già Stefano Pioli è in attesa di riscontri sul campo a Milanello per poter scegliere al meglio l’undici da frapporre all’Inter domenica. Lavoro ancora differenziato per Ibrahimovic che però domani dovrebbe riprendere ad allenarsi al fianco dei compagni.

Chi è già tornato in gruppo è invece Simon Kjaer, il centrale danese ha recuperato dall’influenza che l’ha costretto a saltare la gara contro il Verona ma per il derby sembra al momento essere Mateo Musacchio il favorito per far coppia con Romagnoli al centro della difesa.