Ballotta: «Donnarumma via per soldi, ora si lamenta? Lacrime di coccodrillo»

Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato anche di Donnarumma e del suo addio al Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Intervenuto nel corso di “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, Marco Ballotta ha parlato si Gianluigi Donnarumma. Le sue parole sull’addio al Milan e sull’ambientamento al PSG.

DONNARUMMA – «Sapeva di andare in un club dove c’erano altri portieri di grandissimo livello, anche se lui si sente il migliore del mondo. A Parigi nessuno gli regala la porta, com’è giusto che sia. La sua uscita non è felice, se gioca Navas è perché offre più garanzie al suo mister. Sono dichiarazioni da lacrime di coccodrillo: è andato via dal Milan per un discorso economico, inutile lamentarsi ora. Il campionato francese non è all’altezza del nostro, di certo non è andato lì per continuare il suo percorso di crescita».