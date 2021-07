Ballo Toure ha firmato il contratto con il Milan: attesa per l’ufficialità

Ballo Toure ha siglato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni: c’è attesa per l’annuncio ufficiale

Ballo Toure ha siglato in questi istanti il suo contratto con il Milan: il terzino proveniente dal Monaco si trasferisce così in rossonero a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4.5 milioni, bonus inclusi.

CONTRATTO LUNGO – Ballo Toure ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per un ulteriore quinto: un investitura importante per quello che sarà il vice Theo Hernandez lungo il corso dell’intera stagione.