Ballo-Toure, l’ex Milan riparte dalla Francia: accordo ufficiale, ha firmato con loro. I dettagli

Ballo-Toure, l’ex terzino del Milan, che ha rescisso coi rossoneri a gennaio del 2025, è un giocatore del Metz: è ufficiale

Dopo un’ultima stagione turbolenta, Fodé Ballo-Touré trova una nuova casa in Francia. Il terzino senegalese, svincolato dal 1° luglio dopo la rescissione del contratto con il calciomercato Milan, ha firmato un contratto di un anno con opzione per una stagione supplementare con il Metz. Questo trasferimento segna l’inizio di un nuovo capitolo per il giocatore, che cerca di ritrovare la continuità e la fiducia che gli sono mancate nell’esperienza italiana. La sua rescissione con i rossoneri, avvenuta lo scorso gennaio, aveva già preannunciato la fine di un percorso che non è mai decollato veramente.

Un’occasione di riscatto per il difensore

La seconda parte della scorsa stagione, trascorsa in prestito al Le Havre, è stata un tentativo di riscatto che però non ha convinto del tutto. Ora, al Metz, Ballo-Touré avrà la possibilità di dimostrare il suo valore in un ambiente che conosce bene, quello della Ligue 1. Il club granata, noto per la sua tradizione calcistica, ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la fascia sinistra della difesa. La firma con il Metz è un segnale di fiducia che il giocatore è pronto a ripagare con impegno e determinazione.

Le prime parole di Ballo-Touré e il ruolo di Tare e Allegri

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, Fodé Ballo-Touré ha espresso la sua felicità per il trasferimento: “Sono molto felice di unirmi a questo club storico. So che dovrò lavorare sodo per dimostrare le mie qualità. Trovo un gruppo unito e il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere la salvezza“. Queste parole riflettono la sua motivazione e il desiderio di contribuire al successo della sua nuova squadra.

Nel frattempo, a Milano, il Milan si è rivoluzionato. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, stanno lavorando per rifondare la squadra dopo la rivoluzione estiva. La loro gestione ha portato a decisioni importanti sul mercato. Questo sottolinea come il Milan stia intraprendendo un nuovo percorso tecnico e strategico, lasciando andare i giocatori che non rientravano più nei piani della società.